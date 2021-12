Harde les van Daria Navalnaja: dictators hebben nooit genoeg

In een scherpe toespraak leerde de dochter van de Russische dissident Navalny het Europees Parlement een harde les: ‘Dictators en tirannen zijn nooit tevreden te stellen.’ Namens haar gevangen zittende vader nam ze de Europese Sacharovprijs in ontvangst.

Straatsburg

‘Dit is hoe de nachtmerrie voor mijzelf en mijn familie eruitziet: terwijl ik naar conferenties reis en in naam van vader toespraken hou, wordt die nog steeds gevangen gehouden.’ Zo typeerde Daria Navalnaja woensdag in het Europees Parlement de situatie waarin Alexej Navalny verkeert sinds zijn arrestatie begin dit jaar. Hij keerde toen naar Rusland terug nadat hij in het ziekenhuis in Berlijn was behandeld tegen de vergiftiging die hem bijna het leven kostte.

Bij het begin van de uitreiking van de Sacharovprijs voor het verdedigen van de meningsvrijheid, wees parlementsvoorzitter David Sassoli op de symbolische lege stoel. Juist in het honderdste geboortejaar van de Russische geleerde en dissident Andrej Sacharov en dertig jaar n..

