Russische inval of niet: Spanning aan grens voelbaar in Oekraïne

De een in Kiev denkt dat er een Russische inval komt, de ander vermoedt dat Moskou vooral dreigt. Niemand in de Oekraïense hoofdstad die het weet. Maar iedereen heeft een eerdere Russische inval meegemaakt. ‘Ik maak geen langetermijnplannen, want als Rusland onze kant op komt, krijg ik een telefoontje.’

Kiev

Boven de vijfduizend schuilkelders van Kiev hangt een feestelijke stemming. Opgetuigde kerstbomen op pleinen, sfeerlampjes door de straten, mensen met volle tassen bij warenhuizen. De nachtclubs van de stad, bekend als techno-hotspots van Oost-Europa, adverteren voor spetterende eindejaarsnachten.

‘We leven in een tijd waarin we op alles voorbereid moeten zijn’, zegt Tskatsjoek. ‘Niet zozeer omdat de Russen aan de grens staan, maar omdat er al zeven jaar een oorlog woedt in ons land.’

dreiging uit Moskou

In 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim en ontketende het een oorlog in het oosten van Oekraïne. Nu, zeggen regeringen in het Westen en in Kiev..

