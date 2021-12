Drie jaar cel voor WK-medewerker die opkwam voor arbeidsmigranten in Qatar

De Jordaniër Abdullah Ibhais is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel. Hij was mediamanager in het organisatiecomité voor het WK voetbal, volgend jaar in Qatar. De 37-jarige Ibhais werd in 2019 opgepakt nadat hij zich had uitgesproken voor meer transparantie in de behandeling van arbeidsmigranten in de Golfstaat.