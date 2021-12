Achttien jaar cel voor man oppositieleider in Belarus

Een rechtbank in Belarus heeft een celstraf van achttien jaar opgelegd aan de echtgenoot van oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, de voornaamste tegenstander van president Aleksandr Loekasjenko.

Minsk

Blogger en activist Sergej Tichanovski wordt volgens staatsmedia verantwoordelijk gehouden voor grootschalige ongeregeldheden. Hij heeft de beschuldigingen tegengesproken. Het proces tegen Tichanovski vond de afgelopen maanden achter gesloten deuren plaats in een detentiecentrum in Gomel. Tichanovskaja, die zelf in ballingschap leeft, reageerde op Twitter verontwaardigd op de veroordeling van haar echtgenoot. ‘De dictator neemt publiekelijk wraak op zijn sterkste tegenstanders’, concludeerde ze. Meerdere medestanders van Tichanovski kregen dinsdag gevangenisstraffen opgelegd die opliepen tot zestien jaar. Andere belangrijke tegenstanders van Loekasjenko en zijn regime zijn eerder al veroordeeld. Het gaat onder anderen om de bekende ..

