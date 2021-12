Filipijnse leider Duterte toch niet in senaat

Manilla

De Filipijnse president Rodrigo Duterte doet toch niet mee aan de senaatsverkiezingen in zijn land. De politicus heeft zich teruggetrokken als kandidaat, meldt de kiescommissie. Die vertelt niet waarom Duterte afziet van deelname. Duterte kan zich volgend jaar niet meer herkiesbaar stellen als president en over zijn politieke toekomst is veel gespeculeerd. De Filipijnse politicus geldt internationaal als een omstreden figuur vanwege zijn harde aanpak van drugscriminaliteit, die aan duizenden mensen het leven heeft gekost. <

