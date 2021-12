Johnson voert coronamaatregelen in ondanks grote weerstand eigen partij

De Britse premier Boris Johnson heeft nieuwe coronamaatregelen weten in te voeren, ondanks grote weerstand in zijn eigen partij. Hij kreeg hulp van de Labourpartij. Liefst 98 afgevaardigden van zijn eigen Conservatieven stemden dinsdagavond tegen de invoering van een coronapas bij grote evenementen.

Londen

Tevens bleek er veel weerstand tegen het dragen van mondkapjes in grote binnenruimten en tegen een vaccinatieverplichting in de gezondheidszorg. Het is de grootste opstand waar Boris Johnson in zijn ruim twee jaar als premier mee te maken heeft gehad. De belangrijke fractiebestuurder Sir Geoffrey Clifton-Brown zei na de Lagerhuisstemmingen dat het leiderschap van Johnson nu op het spel staat. Wanneer 54 Conservatieve Kamerleden schriftelijk hun vertrouwen in Johnson opzeggen, kan een strijd om het leiderschap ontstaan.

leren leven

Rebel Steve Baker, leider van de Conservative Way Forward-beweging, heeft gezegd dat Johnson moet oppassen als hij zijn huidige koers voortzet. Er zijn geruchten dat de regering ..

