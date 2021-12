De tentoonstelling ‘Berlin Global’ is politiek zo übercorrect dat het gênant wordt

Kiezen tussen een sociale of veilige stad. (beeld nd)

Berlijn

Bijna een half jaar is het Humboldt Forum nu open. Het is de ultramoderne binnenkant van het herbouwde stadsslot van Berlijn. Dat werd na de oorlog afgebroken, waarna Oost-Duitse troepen op het braakliggende terrein paradeerden. Van 1976 tot 2006 stond er het Palast der Republik, de van asbest en rookglas vergeven tempel van de Duitse Democratische Republiek (DDR). In juli was de herbouw - in 1992 begonnen als idee van de Hamburgse ondernemer Wilhelm von Boddien - gereed. Kosten: ruim 680 miljoen euro.

De tegenwoordige ‘Hohenzollern’-façade is identiek aan wat driehonderd jaar lang de gevel was van de Pruisische monarchie en het Duitse keizerrijk. Maar de binnenkant is gloednieuw. Naast een fascinerend videopanorama (in e..

