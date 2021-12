Een geheime eenheid van het Amerikaanse leger heeft tijdens de strijd tegen ISIS procedures omzeild die burgerslachtoffers moesten voorkomen. Dat leidde in Syrië tot de dood van mensen die niets met het conflict te maken hadden.

Washington

Dat schrijft The New York Times, die zich baseert op anonieme bronnen. Volgens de krant gaf de eenheid Talon Anvil opdracht tot tienduizenden lucht- en raketaanvallen in Syrië. De kleine groep moest tussen 2014 en 2019 doelwitten selecteren die gebombardeerd konden worden. Het ging bijvoorbeeld om vijandige konvooien, commandocentra en strijders.

In de praktijk zouden ook burgers zijn omgekomen, onder wie boeren die op het veld werkten en kinderen die speelden op straat. De vermeende roekeloosheid van Talon Anvil leidde tot consternatie binnen de strijdkrachten en inlichtingendienst CIA. Sommige piloten weigerden doelen te bombarderen in dichtbevolkte gebieden.

Zelfs binnen Talon Anvil wilden medewerkers volgens de krant soms nie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .