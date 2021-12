Duitsland dreigt met gasleiding

Liverpool

Baerbock maakte het dreigement na afloop van het beraad van de G7 over de spanningen met Rusland, dat een enorme troepenmacht heeft samengetrokken langs de grens met Oekraïne.

Door de oplopende spanningen, de groeiende onzekerheid over Russische gasleveringen via Nord Stream 2 en snel dalende Europese gasvoorraden, is de prijs van aardgas maandag met 10 procent omhooggeschoten. De prijs noteerde even boven de 116 euro per megawattuur. Een jaar geleden was dat minder dan 20 euro. De Nederlandse aardgasbuffers daalden afgelopen week met 5 procent tot minder dan 48 procent.

Rusland wil via de 1200 kilometer lange pijpleiding door de Oostzee rechtstreeks gas pompen naar Duitsland, maar voorlopig ligt het project nog stil omdat de Duit..

