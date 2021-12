Minder doden door omikronvariant in Pretoria

De omikronvariant werd vorige maand voor het eerst gesignaleerd in het Steve Biko-ziekenhuis in het Zuid-Afrikaanse Pretoria. Nu blijkt dat het aantal covidbesmettingen snel toeneemt. Maar de klachten zijn minder ernstig en vaccins lijken te werken.

Vaccinatie in het Steve Biko-ziekenhuis in Pretoria.

Pretoria

Het is zondagmiddag als spoedarts Fatima Cotwall (44) eventjes pauze neemt op de covidafdeling van het Steve Biko-ziekenhuis in Pretoria, de Zuid-Afrikaanse stad waar de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus vorige maand voor het eerst werd gesignaleerd. Tien dagen geleden zei Cotwall tegen de Volkskrant dat haar ziekenhuis ‘nog niet bezorgd’ was over een extra grote impact door omikron. ‘Vraag het me over tien dagen nog eens’, zei ze ook.

Zo gezegd, zo gedaan. Hoe hangt de vlag er nu bij volgens Cotwall? ‘Ik ben niet bang voor een enorm aantal ernstig zieken en doden, ik durf zelfs te zeggen dat we minder doden gaan meemaken dan tijdens de tweede en derde coronagolf in Zuid-Afrika’, zegt Cotwall op het parkeerdek van d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .