Historische ontmoeting tussen leiders Israël en Emiraten, hoop op ‘stabiliteit in het Midden-Oosten’

Abu Dhabi

Precies een half jaar nadat Bennett premier Netanyahu – de langstzittende premier van Israël – opvolgde, schrijft hij opnieuw geschiedenis. Decennialang was het ondenkbaar dat een Arabische leider publiekelijk de handen van een Israëlische leider zou schudden, maar maandag deed kroonprins Mohammed bin Zayed al-Nahyan het met een grote glimlach. Hij ontving Bennett in zijn privépaleis in hoofdstad Abu Dhabi, nadat die zondagavond in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) was geland.

De historische ontmoeting tussen de twee leiders duurde vier uur, twee uur langer dan gepland. Volgens de Israëlische premier zijn er verschillende overeenkomsten gesloten ‘op gebied van handel, onderzoek, cyberveiligheid, gezondheid, onderwijs, luchtva..

