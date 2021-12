De onvrede over Johnson zit diep. Is dit het begin van het einde voor Boris?

Vaderschapsverlof of niet, Boris Johnson gaat donkere tijden tegemoet. Dinsdag zal blijken hoe groot de weerstand in zijn partij is tegen de coronamaatregelen. Donderdag is het woord aan de kiezers in het conservatieve graafschap Shropshire.

Londen

Het is een meisje! Op donderdagochtend maakten de Johnsons bekend dat hun gezin met een babydochter is uitgebreid. Voor de 57-jarige premier, die al zes kinderen had, was het een lichtpuntje in de zwaarste crisis van zijn premierschap. Het zou onverstandig zijn, merkte een commentator spottend op, om de kranten van deze geboortedag als herinnering voor het nageslacht te bewaren.

Zelfs The Daily Telegraph, de krant die Boris Johnson groot heeft gemaakt, lijkt de hoop op een glorieus premierschap van zijn goudhaantje te hebben opgegeven. ‘Beginning of the end for Boris?’ zo stond er op de voorpagina. In de opening..

