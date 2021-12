Duizenden de straat op in Buenos Aires en schrijven aan zee: 7 dagen in 7 foto’s

Herdenking moord op Griekse student

Politieagenten lopen langs voetgangers tijdens een herdenking van de moord op tiener Alexis Grigoropoulos, in Thessaloniki. Grigoropoulos, een 15-jarige student, werd op 6 december 2008 gedood in een schijnbare schietpartij door de politie in het centrum van Athene, wat leidde tot rellen in de Griekse hoofdstad.

beeld epa / Dimitris Tosidis