Drie dagen rouw in Guatemala

Guatemala heeft drie dagen van nationale rouw uitgeroepen wegens de dood van 55 migranten in een vrachtwagen in Mexico. De meeste slachtoffers kwamen uit Guatemala. De migranten waren onderweg naar de Verenigde Staten. Zeker 105 mensen raakten gewond. Hulpverleners denken dat het dodental nog gaat stijgen.

Mexico-Stad

De vlaggen hangen sinds zaterdag drie dagen lang halfstok in het hele land. Het ongeluk in de Mexicaanse staat Chiapas gebeurde doordat een vrachtwagen kantelde, mogelijk door het gewicht van de ongeveer 160 migranten in de oplegger. Op videobeelden was te zien dat er tientallen lichamen naast elkaar lagen, bedekt door witte kleden.

Mexico heeft de VS na het ongeluk gevraagd om het migratiebeleid te overdenken en aan te passen. Veel mensen uit Midden-Amerika wagen nu nog de gevaarlijke tocht naar de VS in de hoop daar een beter leven te krijgen. Dat gebeurt steeds vaker in vrachtwagens. Volgens de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador moeten de VS meer investeren in Midden-Amerikaanse landen, dat is de enige manier o..

