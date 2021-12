Protest Tibetanen bij IOC tegen Spelen

Genève

Een groep jonge Tibetanen heeft zaterdag bij het Zwitserse hoofdkantoor van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gedemonstreerd uit protest tegen de aanstaande Olympische Winterspelen in Peking. Twee studenten ketenden zichzelf vast aan de olympische ringen en vijf anderen hielden een zittend protest. De demonstranten willen dat de Spelen in China worden geboycot. ‘Dit zijn de Genocide Spelen. Door naar Peking te gaan, deelt het IOC in de misdaden van de Communistische Partij. Ondanks internationale kritiek gaan de mensenrechtenschendingen op grote schaal door in Tibet, Xinjiang en Hongkong. Deze misdaden worden nu schoongewassen door de Spelen.’ <

