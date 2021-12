‘Plannen voor staatsgreep Donald Trump’

Washington

Die doet onderzoek naar de aanval op het Capitool op 6 januari. In het bestand van Mark Meadows stonden ideeën om Trump langer aan de macht te houden. In de powerpoint stond onder meer dat Trump een nationale noodtoestand kon uitroepen om op die manier langer aan de macht te blijven. Dat zou moeten gebeuren nadat zou zijn beweerd dat China toegang had tot de elektronische stemsystemen. De elektronische stemmen zouden dan allemaal ongeldig verklaard moeten worden en er zou dan naar een oplossing gezocht moeten worden door het parlement. Het document bevat ook een paar punten die oud-vicepresident Mike Pence had kunnen gebruiken om te voorkomen dat Joe Biden op 6 januari in het parlement zou worden uitgeroepen tot nieuwe presiden..

