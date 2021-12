Wereldbank maakt bijna 250 miljoen euro vrij voor Afghanistan

New York

Het wederopbouwfonds voor Afghanistan van de Wereldbank stelt nog dit jaar 280 miljoen dollar (247 miljoen euro) beschikbaar voor medische en voedselhulp aan het land. De Wereldbank stelde vorige week dat het geld overgemaakt wordt naar UNICEF en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties.

Dat is nodig vanwege acute noodsituaties in Afghanistan. Daar heeft de Taliban sinds augustus weer de macht. De radicaal islamitische beweging was al eerder de baas in Afghanistan, van 1996 tot 2001. Na de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 2001 greep een internationale troepenmacht in. Hoewel er westers gezinde regeringen kwamen, duurden het conflict in en de verdeeldheid van het land voort.

Het Afghanistan..

