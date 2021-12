De Britse filosoof Kathleen Stock houdt vast aan haar stelling dat gender wel is te veranderen, maar sekse niet altijd. Daardoor moeten ruimten voor alleen vrouwen of mannen niet open zijn voor transgenders op basis van alleen hun ‘zelfidentificatie’. ‘Je kunt je sekse niet veranderen’, stelt ze in NRC Handelsblad .

Londen

Stock, naar eigen zeggen ‘genderkritisch’ feminist, nam eind oktober ontslag als hoogleraar filosofie aan de universiteit van Sussex, in Brighton in het zuiden van Engeland. Vanaf 2018 had ze gewaarschuwd tegen het gevaar dat transgenders (veelal mannen) konden opleveren voor vrouwen in een ruimte die voor hen is bestemd. Haar standpunten leidden tot vergaande acties van studenten en anderen (soms verbonden met genderactivistische bewegingen) die het niet met haar eens waren. Stockton zou ‘transfoob’ zijn en haar opvattingen zouden zelfs in academische vrijheid niet mogen worden geuit. Ook publieke figuren die het voor haar opnamen, zoals de Harry Potter-schrijfster JK Rowling, kregen veel kritiek.

