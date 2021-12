Vier maanden na de overstromingen ziet Pepinster in Wallonië er nog uit als rampgebied

De ramen van de meeste huizen zijn nog dichtgetimmerd, de winkels zijn nog gesloten en het Rode Kruis deelt er op het centrale plein maaltijden uit. Pepinster in Wallonië is nog lang niet hersteld van de overstromingen van afgelopen zomer.

Pepinster

Ze heeft heel even overwogen om alles achter zich te laten. Haar huis, waar het water vier maanden geleden ‘s nachts woedend naar binnen stoof, om al haar meubilair weer mee naar buiten te sleuren. Haar straat, waar ook haar oude moeder woonde, die op dezelfde nacht door het water uit de armen van haar zus werd getrokken, en 14 kilometer verderop dood werd teruggevonden. Haar leven, dat zich al 58 jaar lang aan de oever van de rivier de Vesder afspeelt.

Maar Christiane Mathonet-Sluse (69) besloot toch in Pepinster te blijven. ‘Ik ben hier geboren, mijn man is hier jaren geleden gestorven en mijn moeder heb ik hier die nacht afgegeven. Het is de enige plek waar ik kan zijn.’

Je zou het niet zeggen, maar Mathonet-Sluse is een van de..

