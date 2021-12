Scholz’ eerste bezoek aan Macron

Parijs

De nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zijn eerste buitenlandse bezoek afgelegd. Vrijdag was hij in Parijs te gast bij de Franse president Emmanuel Macron. De twee vonden elkaar in hun visie op Europa. ‘We hebben allebei het verlangen om met onze landen samen te werken en we hebben een sterk en vastberaden geloof in Europa, ik weet dat we dat de komende maanden en jaren nog nodig zullen hebben’, aldus Macron. Ook Scholz sprak tijdens het persmoment zijn wens uit voor een sterk Europa. <

