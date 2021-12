Brits hof vernietigt blokkade uitlevering Assange aan VS

Londen

De Britse rechtbank oordeelde in januari tegen de uitlevering vanwege het risico dat Assange zelfmoord zou plegen, maar dat vonnis is in hoger beroep vernietigd.

De Amerikanen gingen in hoger beroep, omdat zij vinden dat Assange wel degelijk mentaal in staat is om in de VS terecht te staan. Ook is beloofd dat Assange niet in een maximaal beveiligde gevangenis terechtkomt en een celstraf in zijn thuisland Australië mag uitzitten.

Het uitleveringsverzoek moet opnieuw door de rechtbank worden behandeld, maar de advocaten van Assange kunnen de uitspraak nog aanvechten. Dat laatste zal ‘zo snel mogelijk’ gebeuren, aldus Stella Moris, de verloofde van Assange. Zij spreekt van een ‘gigantische blunder’. Reporters Without Borders (RSF) heeft..

