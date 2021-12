SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen: ‘Het Europees Parlement rolt een seculiere agenda over Europa uit’

Putten

‘Het Europees Parlement rolt een seculiere agenda over Europa uit’, zegt SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. In bijna elke plenaire zitting ‘wordt gesproken over abortus of gender’. En dat terwijl de oprichters van de Europese integratie deze na de oorlog veelal onderbouwden vanuit de christelijke traditie.

Op het SGP-congres in Putten werd de studie Europa, terug naar de wortels! van Harm-Jan Rouwendal gepresenteerd. De rode draad in het boekje van de PhD-student economische geografie is: met het verdwijnen van kerktorens in Europa is onduidelijk wat de ‘menselijke waardigheid’ is, waarover de Europese Unie het zo vaak heeft.

De EU is een waardengemeenschap, maar een christelijke waarde als solidariteit heeft plaats gemaak..

