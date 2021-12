Caïro rijdt straks weer lekker door, maar kritische omwonenden willen niet meer met de media praten

Toen Abdel Fatah al-Sisi in 2014 in Egypte aan de macht kwam, beloofde hij de verouderde infrastructuur met dichtslibbende wegen te verbeteren. In een studie van de Wereldbank uit datzelfde jaar werden de kosten van de verkeersopstoppingen in Caïro geschat op 3,6 procent van het bruto binnenlands product, veel hoger dan in andere grote steden. Al-Sisi maakt zijn belofte waar: de ringweg om Caïro wordt verbreed van acht naar veertien banen, en krijgt extra op- en afritten.

In weekenden is president Al-Sisi regelmatig op een van de bouwplaatsen te vinden, met trotse blik. Gemakshalve vergeet hij hoeveel burgers te lijden hebben door het megaproject, dat dwars door oude buurten heen gaat, en waarvoor zelfs de doden moeten wijken. Vorig..

