Saudi-ambassade ligt aan Khashoggi-weg

Washington

Het stadsbestuur van Washington hernoemt de straat waaraan de ambassade van Saudi-Arabië ligt, in

Jamal Khashoggi Way. De Saudische journalist Jamal Khashoggi werkte voor The Washington Post ten tijde van zijn dood in 2018 in Istanbul. Hij zou om het leven zijn gebracht in opdracht van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en andere hoge regeringsfunctionarissen. Volgens het stadsbestuur in Washington was de journalist ‘een felle pleitbezorger voor democratie, mensenrechten en de rechtsstaat’. De straatnaam is een onuitwisbare nagedachtenis, zegt het stadsbestuur. <

