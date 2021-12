Ja, China pleegt misdaden en genocide op Oeigoeren

Londen

Het zware woord viel toch, in de uitspraak van het Uyghur Tribunal: genocide. Dat de Chinese regering zich in Xinjiang schuldig maakt aan een reeks misdaden tegen de menselijkheid, dat was wel duidelijk. Reeksen getuigenissen, ettelijke rapportages van internationale organisaties en gelekte overheidsdocumenten over gruwelijke martelingen, massale detentie, dwangarbeid, verkrachtingen, gedwongen abortussen, sterilisatie, verdwijningen en het scheiden van ouders en hun kinderen die in staatskostscholen en weeshuizen tot model-Chinezen worden opgevoed, vormden een overtuigende hoeveelheid bewijsmateriaal. Ook duidelijk is, volgens Sir Geoffrey Nice, de voorzitter van het tribunaal en voormalig aanklager bij het Joegoslaviëtribunaal, d..

