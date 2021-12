Unicef ziet corona als grootste crisis ooit

Den Haag

In een rapport dat donderdag verschijnt schrijft de organisatie van de Verenigde Naties (VN) dat het aantal kinderen dat honger heeft, niet naar school kan, in armoede leeft of misbruikt wordt, ‘schrikbarend toeneemt’. Er leven volgens het rapport naar schatting 100 miljoen meer kinderen in armoede door de pandemie - een stijging van 10 procent sinds 2019. Suzanne Laszlo, directeur van Unicef, ziet ook de kloof tussen rijke en arme landen groter worden.

‘De meest gemarginaliseerde en kwetsbare kinderen worden het hardst getroffen’, stelt Laszlo. Het zal, zelfs in het gunstigste scenario, zeven tot acht jaar duren voordat het aantal kinderen in armoede weer terugkeert naar het niveau van vóór de coronapandemie.

Ook het onderwijs is ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .