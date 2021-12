Nieuw-Zeeland wil volledig rookvrij worden en voert totaalverbod in voor toekomstige generaties

Wellington

In 2025 moet wetgeving van kracht zijn die dit strafbaar maakt voor de generatie die dan achttien wordt. ‘Het wordt strafbaar om tabak te verkopen of kopen voor de nieuwe groepen jongeren. Mensen, te beginnen met die vanaf veertien jaar nu, zullen nooit meer legaal sigaretten kunnen kopen in dit land’, zei minister Ayesha Verrall van Volksgezondheid. De vergaande wet is de eerste ter wereld. Nieuw-Zeeland wil dat in 2025 minder dan 5 procent van de bevolking nog rookt.

Roken wordt in Nieuw-Zeeland en Australië al jaren succesvol ontmoedigd, met een verbod op tabaksreclame en hoge prijzen: een pakje sigaretten kost 25 euro. Gemiddeld rookt nog 11 procent van de volwassenen; onder de Maori-bevolking is dat percentage twee ke..

