Stedenbanden met China, behouden of tijd om door te knippen?

Amersfoort

‘Je kunt aan de kleuren zien welke hoed voor wie bedoeld is’, zegt Ahmedjan Kasim. De Oeigoerse activist loopt naar een kast in zijn woonkamer en haalt er zes hoedjes uit in roze, wit, blauw en groen. Die heeft hij meegenomen uit Ürümqi, de hoofdstad van Xinjiang, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. In die Chinese regio wonen voornamelijk Oeigoeren, een etnische minderheid die wordt onderdrukt door de Chinese regering. ‘Deze komt uit het zuiden van het gebied, waar mijn vader vandaan komt.’ Volgens Kasim staan de traditionele hoofddeksels symbool voor de Oeigoerse bevolking. ‘De hoedjes laten zien dat het leven kleurrijk is en dat je verschillende fases gaat meemaken in je leven. Leuke en minder leuke.’

Ahmedjan Kasim. - be..

