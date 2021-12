De Britse premier Boris Johnson heeft in het parlement excuses aangeboden nadat grote verontwaardiging was ontstaan over een vermeend kerstfeest in zijn kantoor.

Op uitgelekte videobeelden is te zien dat topmedewerkers eind vorig jaar grappen maakten over zo’n feest, terwijl dergelijke bijeenkomsten op dat moment waren verboden vanwege het strenge coronabeleid.

Medewerkers lijken in het filmpje zo’n feest te bespreken tijdens een oefening voor een persconferentie. De toenmalige woordvoerster van de premier kreeg van een collega de vraag of ze bekend is met berichten over het kerstfeest en of de premier zoiets zou goedkeuren. Ze lacht en zegt: ‘Ik ging naar huis.’ Later wordt geopperd dat ‘dit fictieve feest een zakelijke bijeenkomst was’.

Het lekken van die beelden via nieuwszender ITV heeft geleid tot woedende reacties, ook binnen de partij van Johnson. Die blijft tegenspreken dat regels zij..

