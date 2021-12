Nieuwe Duitse bondskanselier Scholz moet direct de mouwen opstropen

Olaf Scholz (63) is woensdag beëdigd als bondskanselier van Duitsland. Hij neemt het stokje over van Angela Merkel, die Duitsland sinds 2005 leidde. Waarmee moeten Scholz en zijn zestien ministers het eerst aan de slag?

Toen Olaf Scholz woensdagochtend het Duitse presidentiële paleis Bellevue uitliep, met in zijn tas de oorkonde die hem officieel tot bondskanselier benoemt, was zijn hoofd vast niet alleen met blijdschap gevuld. Want hij moet meteen aan de slag. Aan de Oekraïense grens verzamelen zich Russische troepen, in de oostelijke deelstaten wordt het verzet tegen coronamaatregelen steeds gewelddadiger en de Amerikanen oefenen nu al zware druk uit op de nieuwe Duitse regering. De eerste hoofdbrekens van bondskanselier Scholz op een rijtje.

internationale (her)positionering

Wat drijft eigenlijk het buitenlandbeleid van de nieuwe regeringscoalitie? Het is een vraag die de afgelope..

