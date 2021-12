Omikronvariant lijkt minder gevoelig voor vaccins; wel nog bescherming tegen ernstige ziekte

Amsterdam

Dat wil beslist niet zeggen dat vaccins dus niets uithalen, benadrukken wetenschappers eensgezind: het lijkt erop dat de vaccins ook bij infectie met de omikronvariant nog steeds zeer goed beschermen tegen ernstige ziekte. ‘Dit is beter dan ik had verwacht’, haalde de Zuid-Afrikaanse hoogleraar Alex Sigal zelfs opgelucht adem, nadat hij de bloedmonsters van twaalf gevaccineerden testte tegen de variant.

Niettemin wijzen de eerste laboratoriumproeven op een ‘drastische afname’ in bescherming tegen in elk geval lichte infectie, ‘veel meer dan bij eerdere varianten’, aldus de Oostenrijks-New Yorkse viroloog Florian Krammer in een bespreking van de nieuwe onderzoeken. ‘Mijn gok is dat deze variant de pandemie aanzienlijk zal ver..

