Biden dreigt Putin met harde maatregelen bij aanval Oekraïne

In het meest beladen gesprek dat de Amerikaanse president Joe Biden sinds zijn aantreden voerde met een andere wereldleider, heeft hij zijn Russische collega Vladimir Putin gewaarschuwd voor ‘harde economische en andere maatregelen’ als Rusland een militair conflict in Oekraïne veroorzaakt.

Amsterdam

Tijdens hun videogesprek van dinsdagavond stonden meerdere onderwerpen op het programma – van ransomware tot de situatie in Iran – maar de voornaamste reden dat de twee wereldleiders elkaar spraken had overduidelijk te maken met een heel specifiek punt van zorg: de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Omdat de Russen al zo’n 100.000 militairen naar de grens met Oekraïne hebben gestuurd, zei de Oekraïense minister van Defensie afgelopen vrijdag dat er mogelijk voor eind januari al een aanval wordt gepland. Biden vroeg Putin via diplomatieke middelen de spanning te verminderen. Volgens het Witte Huis zou Putin daartoe bereid zijn. De woordvoerder van Putin zei na het gesprek dat ‘iedereen zijn hoofd koel moet houden’.

Vo..

