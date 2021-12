Dit is het nieuwe kabinet van Duitsland; veiligheid in handen van ‘sterke vrouwen’

Aantredend bondskanselier Olaf Scholz (SPD) stelde maandagochtend de ministers van zijn partij voor. Daarmee is het nieuwe kabinet nu rond. Het gaat hoogstwaarschijnlijk woensdag al van start. Scholz wil loyale ministers, geen stoorzenders, en: ‘veiligheid ligt bij deze regering in de handen van sterke vrouwen’.

Volksgezondheid:

Karl Lauterbach (58, SPD)

‘Zelfs door shitstorms en doodsbedreigingen laat Karl Lauterbach zich niet stoppen’, schreef de rechtse tabloid Bild, toch geen natuurlijke vriend van de sociaal-democratische SPD, onlangs in een ultrakort commentaar. Maak de man minister. SPD-parlementslid Karl Lauterbach, als arts en epidemioloog opgeleid aan onder meer Harvard, heeft zich tijdens de pandemie ontwikkeld tot een uitgesproken aanjager van strengere coronamaatregelen. In de Duitse talkshows en kranten is hij alom aanwezig.

Hij wordt door velen geliefd – en door coronasceptici gehaat – om zijn boude, onafhankelijke en soms onvoorspelbare uitspraken. Dat is meteen de reden dat tot het laatst onzeker was of Lauterbach ‘het’ zou w..

