Oud-politicus Bob Dole (98) overleden

Kansas

Bob Dole was in de jaren tachtig en negentig leider van de Republikeinse fractie in de Senaat. In 1976 was hij de kandidaat van zijn partij voor het vicepresidentschap, in 1996 voor het presidentschap. Beide verkiezingen verloor hij. De huidige Amerikaanse president Joe Biden, een Democraat, noemde Dole in een reactie op zijn overlijden ‘een vriend’, ‘een oorlogsheld’ en ‘een Amerikaans staatsman zoals er maar weinig zijn geweest in onze geschiedenis’. Dole vocht in de Tweede Wereldoorlog in Italië en raakte daar dusdanig gewond dat zijn medesoldaten hem op het slagveld achterlieten, in de veronderstelling dat hij dood was. Door de verwondingen die hij opliep kon hij later zijn rechterarm niet meer gebruiken.

Dole was een conservati..

