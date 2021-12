Chris Cuomo beschuldigd van seksuele intimidatie

Chris Cuomo, broer van de voormalige gouverneur van New York Andrew Cuomo, werd zaterdag met onmiddellijke ingang ontslagen bij CNN. Eerder had de tv-zender Cuomo al geschorst omdat hij veel nauwer betrokken was bij het schandaal rond zijn broer Andrew dan eerder werd aangenomen.

Atlanta

Volgens The New York Times is tegen Chris Cuomo ook een beschuldiging van seksuele intimidatie geuit. De krant baseert zich op een beschuldiging van een cliënt van advocate Debra S. Katz, die ook beschuldigers van Chris’ broer Andrew Cuomo vertegenwoordigt. Het is onduidelijk of de aantijging jegens Chris Cuomo meeweegt in zijn ontslag. Chris Cuomo ontkent de beschuldigingen.

Chris Cuomo was een van de meest prominente presentatoren van CNN. Hij stond zijn broer Andrew bij toen die eerder dit jaar werd beschuldigd van seksuele intimidatie en moest aftreden. Chris zou zijn contacten in de media hebben ingezet. <

