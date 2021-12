Valérie Pécresse wil Frankrijk ‘waardigheid en trots’ teruggeven: ‘Tweederde Merkel en eenderde Thatcher’

Parijs

‘Niets is verloren. We zijn niet veroordeeld tot chaos, noch tot verval. Ons land barst van talenten en energie.’ In de overwinningsspeech van Valérie Pécresse klonk zaterdag onmiskenbaar een boodschap aan Eric Zemmour, de extreem-rechtse presidentskandidaat die al maanden het politieke debat beheerst met zijn onheilsprofetieën over het verval van Frankrijk. ‘Het is niet Frankrijk dat op het spel staat, het is het systeem’, zei Pécresse. ‘En een systeem is te veranderen, net als een president!’

Dit weekeinde heeft de partij Les Républicains, de belangrijkste rechtse partij van Frankrijk, Valérie Pécresse tot haar presidentskandidaat bij de verkiezingen ..

