Mont Blancbeklimmer krijgt acht jaar na vondst Indiase schat vindersloon

Acht jaar na de vondst van waardevolle edelstenen op de hellingen van de Mont Blanc, is de vinder beloond voor zijn eerlijkheid. De Franse autoriteiten hebben de helft van de schat, met een totale waarde van 300 duizend euro, teruggegeven aan de alpinist.

In 2013 stuitte een Fransman tijdens een beklimming van de hoogste berg van het Alpengebied op een metalen kist waarin smaragden, robijnen en saffieren zaten. Bij terugkomst in het dorpje Albertville leverde hij de collectie in bij de politie, zoals de Franse wet voorschrijft. Omdat een zoektocht naar de rechtmatige eigenaar niets bracht, wordt de vondst nu verdeeld tussen de vinder en de lokale autoriteiten.

Onduidelijk is waarom de kwestie nu pas wordt afgehandeld. Volgens de Franse wet mag de zoektocht naar de rechtmatige eigenaar maar twee jaar duren. De vinder wil anoniem blijven. De burgemeester van de gemeente die aan de voet van de Mont Blanc ligt, Chamonix, zegt ‘erg blij’ te zijn met de ‘integriteit’ van de alpinist.

