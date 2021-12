SPD stemt in met coalitiedeelname

Berlijn

Op een partijcongres in Berlijn is de centrumlinkse SPD, de partij van beoogd bondskanselier Olaf Scholz, zaterdag akkoord gegaan met deelname aan de ‘verkeerslichtcoalitie’. Daarin regeert de partij de komende vier jaar samen met klimaatpartij de Groenen en de liberale FDP. Van de leden stemde 98,8 procent vóór, waarna een lang applaus volgde. De partij van Scholz, onder Angela Merkel minister van Financiën en vicebondskanselier, was de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in september, ten koste van het conservatieve blok CDU/CSU onder leiding van Armin Laschet. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .