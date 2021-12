Dode bij uitbarsting vulkaan Semeru op Java

Jakarta

Meer dan veertig mensen hebben brandwonden opgelopen, zeggen de plaatselijke autoriteiten. Door de eruptie worden lava en grote wolken as uitgestoten. Omwonenden zijn op de vlucht geslagen. Op lokale tv-beelden en sociale media is te zien hoe mensen in paniek wegrennen bij de nadering van een aswolk. Straten en huizen zijn bedekt met een laag as en modder. Een ziekenhuis in een nabijgelegen dorp meldt dat het zeker tien mensen met brandwonden heeft binnengekregen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft beloofd medische hulptroepen te sturen.

Het Australische KNMI waarschuwt dat er tot een hoogte van wel 15.000 meter as in de atmosfeer kan worden gestoten. Dat kan gevolgen hebben voor het vliegverkeer.

De ruim 3600 meter hoge Semer..

