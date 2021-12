Zuid-Afrikanen zien hun leven instorten door omikronvariant

Johannesburg

Pal tegenover het huisje in Soweto waar Nelson Mandela ruim een halve eeuw geleden woonde, rolt Selina Mkhabela (79) demonstratief haar mouw op als Nederland ter sprake komt. Omdat het huisje annex museum amper nog toeristen trekt sinds Nederland – net als veel andere landen – vorige week Zuid-Afrika in de ban deed wegens de ontdekking van de omikronvariant, ontvangt Mkhabela vrijwel geen klanten meer in haar nabijgelegen restaurant. En daarover is de vrouw boos, heel boos, getuige het vertoon van haar spierballen.

‘Vertel de Nederlandse leiders maar dat ze naar mij toe moeten komen’, zo verkondigt Mkhabela, waarna ze in typisch Afrikaans duidelijk maakt dat ze Mark Rutte, Hugo de Jonge en de rest van het Haagse kabinet een fl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .