Gelekte documenten tonen directe orders aan van president Xi Jinping voor het stelsel van ‘heropvoedingskampen’ in Xinjiang

Sir Geoffrey Nice bij de opening van de eerste reeks hoorzittingen van het Uyghur Tribunal. Dit onafhankelijke burgertribunaal doet op 9 december op basis van documenten, verklaringen van getuigen en slachtoffers uitspraak over de vraag of China misdaden tegen de menselijkheid pleegt tegen Oeigoeren in Xinjiang. Peking noemt het tribunaal 'een machine om leugens te produceren'.

Londen

Dat blijkt uit geheime Chinese overheidsdocumenten die het Uyghur Tribunal in september in handen heeft gekregen. De Duitse wetenschapper Adrian Zenz, die in 2019 het massale systeem van ‘heropvoeding’ en het scheiden van kinderen van hun ouders in Xinjiang onthulde, heeft deze documenten voor het tribunaal bestudeerd. Daartussen bleek een ‘topgeheim’ stuk te zitten dat de tekst bevat van een toespraak van president Xi Jinping.

Daarin geeft hij de regionale bestuurders in Xinjiang aanwijzingen om een contraterrorismewetgeving op te stellen die als b..

