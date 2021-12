Gastvrij zijn voor vluchtelingen was de bedoeling, steeds strenger asielbeleid is het resultaat

Asielzoekers die op de Middellandse Zee of aan de Poolse grens worden teruggeduwd – hoeveel bewijs is er nog nodig dat het Europese migratie- en asielbeleid moet worden aangescherpt? Een verdeelde Europese Unie zoekt een nieuwe weg tussen grenzen en gastvrijheid. ‘Wie sterk genoeg is om via mensensmokkelaars hiernaartoe te komen, is meestal niet degene die onze steun het hardst nodig heeft.’

‘De migranten aan de grens met Belarus worden door de meeste Polen als een bedreiging gezien’, zegt Edward Skubisz. De 71-jarige theoloog, na de oorlog in Nederland geboren als zoon van een Poolse militair, kijkt ’s avonds in zijn woning in Wroclaw met stijgende verbazing naar de Poolse publieke omroep. ‘Polen beschermt Europa tegen islamitische hordes – dat is de stemming. Aan de grens staan pooiers en andere dubieuze lui.’

Hoe de situatie aan de grens is, is echter niet duidelijk. Volgens de Poolse grenspolitie zitten er momenteel 10.000 mensen die de Europese Unie willen binnenkomen, vast in buurland Belarus. Dinsdag nam het Poolse parlement een wet aan die media en hulporganisaties weert van de grenzen met Belarus, Rusland en Oekraïne..

