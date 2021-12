Europa en andere rijke samenlevingen moeten zich voorbereiden op de Grote Krimp

In het Spaanse dorp Bexan hangen foto's van vroegere bewoners. Vooral op het platteland van Europa is de ontvolking al gaande, door lage geboortecijfers en door de trek naar de stad.

Het was een dag van trots en grote woorden, afgelopen woensdag. De Europese Unie presenteerde haar ‘Global Gateway’, een investeringsplan van driehonderd miljard euro dat China wereldwijd de wind uit de zeilen moet nemen. En een ‘sterker Europa in de wereld’ betekent volgens Joseph Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de EU, ‘een resolute inzet samen met onze partners, die stevig verankerd is in onze kernbeginselen’.

Maar diezelfde Borrell had het drie weken geleden over iets wat dat anker wat onzeker maakt: Europa krimpt en zal alleen al daardoor aan invloed inboeten. De grafieken van de Wereldbank over het aantal kinderen dat vrouwen in Europa krijgen, staan voor alle 27 lidstaten in het rood. Alle grafieken. Het CBS berichtte eerder ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .