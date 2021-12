EU kan Israël geen akkoord met Palestijnen opdringen

De politieke druk van de EU op Israël om een Palestijnse staat te erkennen met de grenzen van 1967 als uitgangspunt, is discutabel. Dat was de stelling op een bijeenkomst met christelijke EU-parlementariërs over ‘de weg naar vrede’.

Brussel

De Europese Unie steunt officieel een vredesakkoord via onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Maar de EU legt Israël daarbij dwingende maatstaven op, waarin de uitkomst al bij voorbaat wordt vastgelegd. ‘Dat terwijl de tweestatenoplossing op basis van de grenzen van 1967 is achterhaald’, was donderdag de hoofdconclusie van een bijeenkomst van een aantal pro-Israëlische christelijke Europarlementariërs, de Israëlische minister van Religie Matan Kahana, verschillende leden van de Knesset en Thinc, een groep juristen die stelt antisemitisme en vooroordelen tegen Israël in het internationale recht te bestrijden.

Ook Andrew Tucker van Thinc wees erop dat ondanks miljarden aan Europese steun voor de Palestijnse Autoriteit, er..

