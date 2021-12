Reisverbod aanval op solidariteit

Johannesburg

Zuidelijk Afrika wordt geïsoleerd. Niemand mag meer uitreizen en het inreizen wordt bemoeilijkt vanwege de omikronvariant van het coronavirus die er vorige week opdook. Maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat een reisverbod nut heeft bij de bestrijding van het coronavirus. Een studie in Journal of Emergency Management raadt aan om geen reisbeperkingen in te stellen zonder dat er wetenschappelijk bewijs is dat dit de situatie ten goede komt. Daarnaast adviseren de onderzoekers om hierin de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te volgen. De Wereldgezondheidsorganisatie - de autoriteit op dit gebied - sprak zich deze week juist uit tegen het reisverbod.

Ondertussen is het gemuteerde coronavirus al in m..

