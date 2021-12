Burgeroorlog Myanmar escaleert, genocidale campagne junta dreigt

De strijd tussen junta en oppositie in Myanmar verhardt. Het leger maakt zich op voor net zo’n brute aanval als die waarvan de Rohingya in 2017 het slachtoffer werden. Nu gaat het om een offensief in Chin State, waar de afscheidingsbeweging van de christelijke Chin, het Chin Nationaal Front, al vanaf de jaren tachtig het regeringsleger bevecht.

Chin State - Thantlang

De Regering van Nationale Eenheid, de schaduwregering van de democratische oppositie in Myanmar, haalde vorige week in één dag 3 miljoen dollar op voor haar strijd tegen de militaire junta die in februari de gekozen regering van Aung San Suu Kyi afzette. Einddoel: 1 miljard dollar, via renteloze obligaties. Vrijdag dreigde de junta met zware celstraffen voor iedereen die meedoet aan deze vorm van ‘terrorismefinanciering’.

Geld ophalen voor wapens: het tekent de nieuwe fase in de strijd tegen de junta van generaal Min Aung Hlaing, waarbij al zeker 1300 burgers omkwamen. Geweldloze protesten en stakingen maakten plaats voor -gewapend verzet, eerst met slingers en katapulten in de steden, later meer georganiseerd op het..

