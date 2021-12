Referendum over Hongaarse lhbti-wet

Boedapest

De Hongaarse regering heeft van het parlement toestemming gekregen voor een referendum over kwesties met betrekking tot een omstreden lhbti-wet. Onder premier Viktor Orbán is een wet ingevoerd die jongeren moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. De eind juni aangenomen wet had aanvankelijk alleen betrekking op het onderwijs en de media, maar werd in augustus uitgebreid naar de directe omgeving van kerken. Vanwege de ophef die binnen en buiten Hongarije ontstond, besloot Orbán over te gaan op een volksraadpleging. <

