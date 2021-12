Oekraïne: Rusland zat achter coupplan

Kiev

De premier van Oekraïne houdt buurland Rusland verantwoordelijk voor een vermeend complot om de regering in Kiev omver te werpen. Denys Sjmygal zei tijdens een bezoek aan Brussel dat Moskou ‘absoluut’ achter het plan zit. Ook zei hij dat zijn land mede omdat het lid wil worden van de EU het doelwit is van Russische agressie. Rusland is inmiddels weer bezig met een troepenopbouw in het grensgebied. Dat was voor NAVO-topman Jens Stoltenberg aanleiding om dinsdag nog eens te herhalen dat een ‘hoge prijs’ betaald zal worden bij een aanval op Oekraïne. <

