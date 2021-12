Barbados neemt afscheid van staatshoofd Elizabeth

Barbados is officieel een republiek geworden. Het Caribische eiland heeft afscheid genomen van de Britse koningin Elizabeth II als staatshoofd. Dame Sandra Mason is de eerste president.

Bridgetown

De Britse kroonprins Charles was aanwezig bij de inauguratie van Mason in hoofdstad Bridgetown, die maandag om middernacht plaatsvond op de Onafhankelijkheidsdag van Barbados. Het eiland blijft als republiek onderdeel van het Britse Gemenebest. Een al lang geldende avondklok vanwege de coronapandemie was opgeschort zodat inwoners bij de festiviteiten konden zijn. Het is de start van een nieuw tijdperk voor de 285.000 inwoners van het eiland dat bijna vierhonderd jaar onder Brits bestuur stond.

Charles keek toe hoe de koninklijke standaard, de persoonlijke vlag van Elizabeth II, werd neergehaald en de nieuwe republiek Barbados werd uitgeroepen. Het is een stap waarvan republikeinen hopen dat het als voorbeeld dient voor and..

