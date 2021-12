Russisisch verplicht in lesprogramma CAR

Jongeren in de Centraal-Afrikaanse Republiek kunnen vast gaan oefenen op een soepele uitspraak van zdrávstvoejte, Russisch voor ‘hallo’. Want vanaf het volgende academische schooljaar moeten alle studenten van het land vloeiend Russisch leren spreken.

Amsterdam

President Faustin-Archange Touadéra heeft besloten om de Russische taal in te voeren als verplicht vak op universiteiten. Volgens lokale media komt geen student onder de bestudering van het cyrillische schrift, verspringende klemtonen en zes naamvallen uit: Russisch wordt verplicht van het eerste jaar van een bacheloropleiding tot en met het laatste jaar van een master. Ter compensatie hoeven studenten geen Spaans meer te leren.

Touadéra is al langer op de Russische toer. Sinds 2017 is zijn leger in de strijd tegen rebellen afhankelijk van wapens en militairen uit Moskou. Op papier beperkt de Russische betrokkenheid zich tot 1100 ‘militaire instructeurs’, maar er zijn naar schatting ook drieduizend strijders aanwezig van Wagner, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .